Il sindaco Pd di Cecina | Samuele Lippi | trovato con la cocaina in auto Per lui è “una vicenda personale”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) IlPd di, al suo secondo mandato e già segretario locale dem, è statodai carabinieri in possesso di. Secondo quanto emerso, i militari lo hanno fermato lunedì insu una strada provinciale, dove erano appostati nei pressi di un boschetto e hanno assistito allo scambio di soldi e dose tra lui e il pusher. Alè stata sequestrata la droga e ritirata la patente. Inoltre, è scattata la segnalazione al Not, il Nucleo operativo tossicodipendenze, istituito presso la prefettura e composto di assistenti sociali che si occupano delle persone trovate in possesso di droga per uso presumibilmente. L’opposizione: “deve dimettersi”. Lui offre scuse su ...