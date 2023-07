Il sindaco di Cecina Samuele Lippi trovato in auto con cocaina

(Di mercoledì 19 luglio 2023) E' stato egli stesso a comunicarlo alla giunta comunale. Quantità di sostanza stupefacente per uso personale. Poi un lungo post sulla sua pagina Facebook

E' stato egli stesso a comunicarlo alla giunta comunale. Quantità di sostanza stupefacente per uso personale. Poi un lungo post sulla sua pagina FacebookIldi(Livorno)Lippi è stato fermato con una piccola dose di cocaina durante un controllo dei carabinieri di lunedì scorso a Riparbella, vicino a Pisa. L'azione è scattata dopo ...Affinché possa dedicarsi a se stesso lasci il suo incarico 'IldiLippi, è stato segnalato alla prefettura per possesso di cocaina seppure in quantitativi minimi. I ...