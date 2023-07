Il romeno che ha falciato i 15enni in bici | Stavo correndo | non li ho visti

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Valentino Colia, 15 anni, è stato travolto e ucciso da un van mentre era in sella alla suacletta. L'autista, un 32enne,era ubriaco e senza patente: "Un parapetto mi copriva la visuale". Grave ma stabile l'altra 15enne investita

Lo ha ammesso lo stesso 32enne, difeso dall'avvocato d'ufficio Daniela Silvestre, nell'... Alla giudice Lidia Castellucci Pasca, in sostanza, ha dettoi giovani sono spuntati all'improvviso ...E' stato condannato a 5 anni e 2 mesi di reclusione, con rito abbreviato, il 31ennefinito a processo per il tentato omicidio di una donna residente a Modena. La vicenda risale ...decisione...In manette un cittadino rumenoha derubato un turista in Stazione Centrale a Milano : fermato dalla Polizia ha mostrato dei ... la Polizia di Stato ha arrestato un cittadinodi 23 anni, con ...

Garbagnate, aveva precedenti il romeno che ha investito e ucciso ... Ticino Notizie

Dinanzi alla giudice, il 32enne guidatore del furgone ha detto di andare veloce e di non aver visto i ragazzi. Rincasava da una festa ...Bodgan Pasca interrogato dal gip. “Un parapetto mi copriva la visuale, ho provato a rianimare il ragazzo ma non ce l’ho fatta” ...