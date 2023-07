Il rimpianto di Guarnotta | “Borsellino venne ma non c’ero”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – "Ricordo perfettamente dove ero domenica 19 luglio 1992 ma anche dove non ero il giorno prima, sabato 18, e cioe? nell'ufficio del nostro bunkerino, dove Paoloera venuto a trovarmi ma non ci incontrammo perché ero al mare con la mia famiglia. Perche? sei venuto a trovarmi, Paolo? Era solo una visita di cortesia oppure volevi mettermi al corrente di qualcosa di importante? Non poteva essere un semplice saluto senza particolare importanza perche? tu ritenesti di informare tua moglie, la cara e dolce Agnese, lei me lo confermo? in seguito, che eri passato a trovarmi e che saresti tornato il lunedì successivo. Probabilmente c’era dell’altro, qualcosa che ritenevi io dovessi conoscere nel caso ti fosse successo quello che paventavi ma che non aveva fermato la tua disperata corsa contro il tempo, in quei terribili giorni della tua ultima estate, per ...