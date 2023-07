Il pianeta brucia | Asia | Stati Uniti ed Europa flagellati dagli effetti del cambiamento climatico – Le immagini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Dal bacino Mediterraneo dell’, all’, agli: il mondosotto temperature inclementi che restano al di sopra dei 40 gradi per periodi sempre più lunghi. Ondate di calore così severe e durature sono una conseguenza diretta del: non è un’estate normale, quella del 2023. Secondo i dati dell’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite, infatti, la prima settimana di luglio è stata la più calda mai registrata a livello globale e le condizioni attuali non sconfessano l’ipotesi di un ulteriore superamento. Come sottolineato dal climatologo Luca Mercalli, parliamo davvero di tutto il: aria, atmosfera e oceani misurati con tutti gli strumenti disponibili. Già lo scorso mese, il ...