Il padre dell’amico di Leonardo La Russa | “Mio figlio non stupra | forse la ragazza si è pentita di aver fatto sesso”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) IldiLa: “lasi è” “Mioè un playboy ma non fa certe cose,lahae poi ha denunciato perché”: a parlare è il papà di Tommaso Gilardoni, l’amico diLache si trovava con lui la notte in cui sarebbe avvenuto il presunto stupro nei confronti di una 22enne. Intervistato da La Verità, Gilardoni senior, 58 anni, dice di non sapere nulla della vicenda in cui è coinvolto il, indagato per violenza sessuale. “Non penso proprio possauna cosa del genere, è un ragazzo ...