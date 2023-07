Il New York Times | “Nel calcio femminile sembra esserci un’epidemia di infortuni al crociato anteriore”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La famosa calciatrice degli Stati Uniti, Megan Rapinoe, si è infortunata ai legamenti del ginocchio per ben tre volte. Il Newconcentra la sua attenzione proprio su questa tipologia di, forse la più grave per calciatori e calciatrici. Scrive il New: “Lo sport a volteva essere in preda adiAcl. (al legamento, ndr), così diffusi che a un certo punto ha fatto fuori un quarto dei candidati al Pallone d’Oro dello scorso anno. Alexia Putellas, la centrocampista della Spagna che ha vinto quel premio, si è ripresa in tempo per partecipare al Mondiale. La lista è lunga. Catarina Macario, l’attaccante degli Stati Uniti, ...

Verrà battuto aa settembre prossimo, per un valore stimato tra i 50.000 e gli 80.000 dollari (45.000/73.000 euro). Era uno dei capi di abbigliamento più amati da Diana, allora Principessa ...A quei tempi si volava in continuazione con i Falcon aziendali partendo dall'aeroporto di Forlì, diretti un po' ovunque, a, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Parigi e Reims, in quest'ultimo caso ...Leggi Anche Amal Clooney trasformista a: dallo stile Jolie alle paillettes notturne Con villa Oleandra un amore che dura da 20 anni Tra George Clooney e Villa Oleandra è stato un colpo di ...

A New York un trafficante di droga è stato arrestato grazie all'intelligenza artificiale WIRED Italia

(ANSA) - NEW YORK, 19 LUG - Goldman Sachs chiude il secondo trimestre con un utile netto in calo del 58% a 1,22 miliardi di dollari. I ricavi ...Per il mese di luglio sarà on air nelle principali città Usa: New York, Miami, Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco. L'obiettivo è rafforzare le energie e il posizionamento di Milano ...