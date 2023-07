Il Napoli su Amrabat | la Fiorentina chiede 25 milioni Tmw

ADDIO VERSO- 'Il mio addio Dopo la finale eravamo delusi. Non vedevo l'ora di parlare con ...- 'Era capitato anche al primo anno con altri giocatori. L'anno scorso aveva ...... era già successo in passato con. Vedo in quale condizione mentale arriverà, ci parlerò, ... Gollini torna al: prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Valentin Carboni al ...... mentre a centrocampo è spuntato il nome di Sofyan, mediano che vuole lasciare la ..., Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma proveranno ...

TMW - Napoli, anche Amrabat nel mirino a centrocampo. La Fiorentina chiede 25 milioni TUTTO mercato WEB

Dopo più di un mese, Vincenzo Italiano torna a parlare. In attesa di una conferenza stampa di inizio stagione, il tecnico viola ha di fatto dato il via alla sua terza annata a Firenze con ...Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è pronto per ripartire dopo un'annata culminata con due finali di coppa perse.