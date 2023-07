Il Napoli blinda Kvaratskhelia | tutti i dettagli del nuovo contratto

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Non solo Osimhen, la dirigenza partenopea è pronta are un altro dei suoi campioni che hanno riportato lo scudetto in città dopo 33 anni. Ben presto ci saranno novità anche per quanto riguarda ildi Khvicha. Annata straordinaria per il talentuoso esterno georgiano che, da Mvp assoluto della Serie A, è adesso sui taccuini di tutte le grandi squadre europee. A riferire la notizia di un possibile rinnovo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che sottolinea come la dirigenza, dopo aver risolto la situazione Osimhen, si dedicherà anche al georgiano. Pagato poco più di 11 milioni, commissioni comprese, Kvara è stato prelevato dalla Dinamo Batumi come futura promessa, ma già alla prima stagione il suo valore è salito su una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Impatto devastante sulla ...