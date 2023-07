Il Monza di Palladino batte 5-0 il Real Vicenza

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ildi Raffaeledimostra di voler iniziare come ha concluso la stagione dello scorso anno. I principi di gioco portati dal tecnico ex giocatore della Juventus la scorsa stagione si sono intravisti eizzati con costanza, mentre quest’anno devono diveniretà quotidiana. Triangolazioni, palla che viaggia a due tocchi e belle combinazione soprattutto in area. Certo l’avversario non era al livello del, ma contro ilsi è intravisto qualcosa del nuovo-vecchio. A sbloccare le marcature è dopo cinque minuti circa Armando Izzo che sfrutta una combinazione deliziosa fra Ciurria e Machin. Quest’ultimo serve di tacco il difensore che di prima intenzione trafigge il portiere del, autore di una ...

Allenatore : Zenorini La presentazione del match QUI- Inizialmentedovrebbe schierare un modulo 3 - 4 - 2 - 1 con Di Gregorio in porta e una difesa a tre formata da Izzo, Pablo Marì ......22 LUGLIO ore 16.30vs GIANA ERMINIO [diretta esclusiva] Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW telecronaca Manuel Favia Terza Amichevole per la formazione di Raffaele...La seconda amichevole estiva di ACè in programma oggi mercoledì 19 luglio alle 16.30 contro il Real Vicenza al Campo Sportivo di ... I biancorossi di Raffaeletornano di nuovo in campo, ...

Palladino e il suo Monza: "Giovane e forte: ha nel dna i valori di Berlusconi" La Gazzetta dello Sport

Dopo la passeggiata contro la Nuova Camunia conclusasi con un larghissimo 11-0, il Monza di Raffaele Palladino è sceso in campo oggi nel ritiro di Pontedilegno-Tonale per sfidare il ...Il portiere ex Campus Eur ha subito convinto in terra Lombarda, venendo aggregato alla rosa di mister Palladino ...