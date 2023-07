Il mistero del codice Voynich | il manoscritto che nessuno è mai riuscito a decifrare

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Per gli studiosi resta ancora un, tanto da avere la fama di “documento più misterioso del mondo”; parliamo del, unillustrato risalente al XV secolo, redatto con un sistema di scrittura che non è stato ancora decifrato: ilcontiene infatti immagini di piante non identificabili con alcuna specie nota e un idioma non appartenente ad alcun sistema alfabetico/linguistico conosciuto. Attualmente conservato presso la Biblioteca Beinecke di manoscritti e libri rari dell’Università di Yale, dove reca il numero di inventario «Ms 408», il, secondo la datazione al radiocarbonio, è stato scritto tra il 1404 e 1438, e ancora oggi divide le opinioni, fra quanti pensano che si tratti di un manuale di botanica e chi, ...