Il lavoro che c' è

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Cerchiamo di fare informazione, al di là delle posizioni ideologiche. In Italia non solo sono in calo i disoccupati, ma molte aziende faticano a trovare personale, con due milioni di posizioni non coperte. Ecco i profili professionali più richiesti dalle imprese. Ve lo ricordate? Fino a qualche anno fa era una delle maggiori fonti di preoccupazione dei politici italiani: la disoccupazione. Dieci anni fa le persone in cerca di un’occupazione erano il 12 per cento della forzatotale. Un livello altissimo. E tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni il tasso sfondava quota 42 per cento. Oggi per fortuna la situazione è molto migliorata e la disoccupazione viaggia intorno al 7,6 per cento, mentre tra i giovani si attesta al 21. Livelli ancora alti ma non lontani dalla media europea del 6,5 per cento. La discesa del numero di disoccupati è dovuta al forte ...