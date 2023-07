Il Giardino Segreto – Tarano

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) IlStrada Regionale Sabina 657 km 12,600 – 02040– Rieti Tel. 329/8762471 Sito Internet: Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 12/18€, primi 12/15€, secondi 10/35€, dolci 8€ Chiusura: dal Lunedì al Giovedì OFFERTA Un curato casale attende gli avventori a pochi minuti dall’uscita “Ponzano Romano – Soratte” dell’A1 proponendo loro una cucina legata al territorio che ha il Wagyu come suo cardine. Sembrerebbe una contraddizione in termini se non si sapesse che questa azienda agrituristica è sede di uno dei primi allevamenti del bovino che trova la sua massima espressione a Kobe nella prefettura di Hy?go. Una buona parte dei piatti sono basati sul Wagyu – c’è pure un menù degustazione a 70€ – ma non mancano opzioni per vegetariani, in preparazioni contraddistinte da una moderata verve creativa sempre centrata. ...