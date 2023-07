(Di mercoledì 19 luglio 2023) AGI - Sta rimbalzando su Twitter di post in post la clamorosa svista (ma si dovrebbe parlare di '') alalWta di2023cinese Shuai. La campionessa, 34 anni, numero 45 del ranking mondiale e seconda testa di serie del, in campo contro la padrona di casa Amarissa Kiara Toth, numero 548 del mondo, è stata vittima di un errore clamoroso in favore dell'ungherese, con una chiamata chiaramente errata di un giudice di linea per un punto che era palesemente in campo, avallatagiudice di sedia che ha confermato l'out dopo essere scesa dal suo scranno. Escenas totalmente repudiables en el WTA de: Shuaise queja de la marca de una ...

... un 43enne romano e un 52enne palermitano, che sarebbero responsabili, a vario titolo, di... Uno dei complici, il 48enne romano, vennebloccato, arrestato in flagranza di reato ed è, ad ...Nel corso dei servizi, i militari di Vulcano hanno altresì denunciato due giovani per... in quanto è stato identificatodopo aver colpito un uomo al volto, procurandogli lesioni e il ...Dall'Orizzonte èpartita una richiesta di assistenza, mentre l'equipaggio e il comandante ... vedi anche Lampedusa, peschereccio tentamotore barca migranti: bimba muore

Il 'furto' subito dalla tennista Zhang durante il torneo di Budapest AGI - Agenzia Italia

La cinese è stata vittima di un errore con una chiamata errata di un giudice di linea per un punto che era palesemente in campo ...Mariano Dopo gli appartamenti svaligiati in via San Martino, incursione l’istituto primario. Il dirigente Magni: «Un furto da disperati, il bottino è inferiore ai danni che hanno causato» Nuovo furto ...