Il film di Barbie esce nelle sale in Italia | cosa dice la critica e perché è diventato un fenomeno

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Non è solo il cast né la regia, non è la colonna sonora né la scenografia. E non è solo l’imponente campagna pubblicitaria che l’ha accompagnata negli ultimi mesi. Ma è, invece, per tutte queste ragioni insieme che il primo live action al cinema della bambola più famosa del mondo punta a essere ilpiù importante dell’anno. Di più, un evento. Tra coincidenze di calendario, piccole anticipazioni e veri e propri sgarbi internazionali,ne giovedì 20 luglio, con un un giorno di anticipo rispetto agli Stati Uniti. Life in plastic, it’s fantastic, ci voleva convincere lacantata dagli Aqua, mentre quella interpretata da Margot Robbie sembra essere piena di dubbi e mettere in crisi il mondo di finzioni in cui è imprigionata. Già dalla ...