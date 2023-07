Il “facite ammuina” dell’Associazione bancaria italiana sull’emergenza mutui Al governo proposti interventi che non cambiano nulla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “”, espressione napoletana di incerta genesi, usata comunque per dire di fare confusione in modo da far sembrare che si sta facendo davvero qualcosa. È più o meno quello che sta facendo l’Associazionedi fronte all’emergenza di rate che si impennano e mutuatari costretti a tirare la cinghia fino a soffocarsi. L’ultima iniziativa dell’Abi è strutturata in tre mosse, tutte di forma più che di sostanza. La prima, come riporta oggi Il Sole 24 Ore, è l’allungamento della durata del mutuo. Così facendo si può bloccare (non ridurre) il costo delle singole rate che però diventano di più. Visto che il prestito è più lungo, il costo complessivo finale degli interessi sale. Più che una ciambella lanciata a clienti in difficoltà sembra l’approfittarsi di uno stato di necessità. La seconda riguarda ...