Il crollo di Pogacar | ecco cosa ci insegna l' abbraccio fraterno dei compagni

L'austriaco Felix Gall trionfa nella diciassettesima tappa del Tour con arrivo Courchevel. Jonas Vingegaard mette definitivamente le mani sul Tour de France 2023, con Tadejche crolla completamente e arriva a oltre 6' dal suo avversario. Giulio Ciccone ancora in vetta alla classifica scalatori. Il commento di Luca Gialanella, in studio con Chiara ...Lo sloveno è caduto nelle fasi iniziali della corsa, è ripartito senza problemi, ma la stanchezza emersa ieri si è trasformata in unsulla Loze, dove è rimasto staccato prima che la Jumbo ...L'ammiraglia lo informa deldel rivale. Il danese vola. Simon Yates va a caccia di Gall. Il pubblico (enorme) blocca Vingegaard e Kelderman. Passa per primo sulla vetta più alta del ...

Il Tour de France 2023 è pressoché ipotecato per quanto riguarda la classifica generale: Jonas Vingegaard ha quasi otto minuti di vantaggio nei confronti di Tadej Pogacar. Il danese ha chiuso i giochi ...Jonas Vingegaard compie un altro numero in maglia gialla sulle strade del Tour de France 2023: il danese, dopo il trionfo nella cronometro di ieri, ha staccato tutti gli avversari nel giorno del croll ...