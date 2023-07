Il costume è un filo | Carolina Stramare da guardare con cautela

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La nuova foto indiè daattentamente: fan impazziti per le curve da sogno della modella italiana.è una modella italiana, vincitrice della 80esima edizione di Miss Italia. Nata a Genova, ora risiede a Vigevano, dove si è diplomata. Tra le sue passioni c’è anche quella per il calcio: laè una grande tifosa della Juventus. Al momento frequenta l’Accademia di belle arti di Sanremo, e ha iniziato una carriera come modella lavorando, con il gruppo FCA a Shanghai, realizzando una campagna globale per il marchio Alfa Romeo. Le collaborazioni più recenti e note sono quelle con lo stilista Paul Marciano e i brand Philipp Plein, Colmar e Tezenis. Nell’estate del 2019 ottiene il titolo di Miss Lombardia, che ...