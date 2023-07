Il corpo trovato in un laghetto sarebbe di un 20enne scomparso

In Italia, il ruolo di queste tecnologie hauna prima conferma con l'inserimento nel ... Questo implica il controllo delle interazioni tra robot eumano, ma anche nell'ambiente circostante:...Potrebbe essere annegato in un laghetto nel parco della Cave a Milano Luis Alberto Ochoa Duenas, 20enne peruviano la cui scomparsa era stata denunciata il 14 luglio ai carabinieri. Nella serata di ...Luca Cappelletti Suldell'uomo non sono stati trovati segni di violenza o colluttazione. Di certo c'è che non si è trattato di un gesto volontario. Ma gli inquirenti della Questura di Fermo non tralasciano al ...

Trovato il corpo senza vita del 18enne scomparso Cronache Maceratesi

E anzi il medico legale aveva attribuito una apparente età di circa cinquant’anni al corpo. Nella serata però la chiamata ... La sua versione ha trovato in queste ore le prime conferme dagli ...Ochoa Duenas al momento dei fatti indossava dei capi di abbigliamento compatibili a quelli trovati sul cadavere affiorato dal laghetto ieri mattina. Il parente ha sostenuto di non aver raccontato ...