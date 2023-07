Il presidente del Senato Ignazio La Russa , noto tifoso nerazzurro, ha commentato l'arrivo all' Inter del giocatore colombiano Juan Cuadrado, ex Juventus : " Chi nasce rotondo non può morire Cuadrado "...... si sta ripetendo anche quest'anno con qualche mese di anticipo (fattore che non è una... Craig Slater, inviato di Sky Sports Uk , ha contattato la FIA per ottenere unufficiale di ......fallita dopo anni di successi I problemi finanziari annunciati da VanMoof non sono una. ...una persona che ha lavorato nel centro riparazione VanMoof di Los Angeles ha lasciato unal ...

Il commento a sorpresa di La Russa sull'arrivo di Cuadrado all'Inter TGLA7

Il presidente del Senato Ignazio La Russa, noto tifoso nerazzurro, ha commentato l'arrivo all' Inter del giocatore colombiano Juan Cuadrado, ex Juventus: " Chi nasce rotondo non può morire Cuadrado ".Montano: "Il dialogo rappresenta per me la più nobile forma di aggregazione e lo strumento più volte posto in essere al fine di risolvere problemi figli della vita amministrativa" ...