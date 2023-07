Il presidente del Senato Ignazio La Russa , noto tifoso nerazzurro, ha commentato l'arrivo all' Inter del giocatore colombiano Juan Cuadrado, ex Juventus : " Chi nasce rotondo non può morire Cuadrado "......fallita dopo anni di successi I problemi finanziari annunciati da VanMoof non sono una. ...una persona che ha lavorato nel centro riparazione VanMoof di Los Angeles ha lasciato unal ...L'annuncio è arrivato un po' a. Billò l'ha detto su Instagram, ricordando e salutando ... quello die racconto delle partite di Champions. In formazione con lei, nell'ultimo anno, ...

Il commento a sorpresa de La Russa sull'arrivo di Cuadrado all'Inter TGLA7

Il presidente del Senato Ignazio La Russa, noto tifoso nerazzurro, ha commentato l'arrivo all'Inter del giocatore colombiano Juan Cuadrado, ex Juventus: "Chi nasce rotondo non può morire Cuadrado".Un giornalista ha chiesto il parere sull'arrivo del colombiano all'Inter al Presidente del Senato Ignazio La Russa ...