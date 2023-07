Il caso Zaki e l’interesse nazionale L’opinione del gen Tricarico

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Pare eccessivo “l’animus buonista” con cui i media stanno bombardando il sentire comune rispetto alla conclusione giudiziaria deldi Patrickin Egitto. Intanto, nessuno credo abbia letto le carte del processo e sappia come stanno esattamente le cose. C’è una presunzione generalizzata e rigorosamente insindacabile di comportamento spiccio e brutale della giustizia egiziana, quasi che ognidebba essere giudicato con il metro utilizzato per il povero Giulio Regeni. Forse non è così, forse certi garantisti a oltranza di casa nostra dovrebbero usare uguale atteggiamento, dovrebbero concedere il beneficio della verifica a istituzioni di un altro Paese, per quanto pregiudicato e giustamente sospetto possa essere. In secondo luogo stride fortemente il doppio standard – a essere benevoli – con cui vengono giudicate le diverse ...

L'ultimoè quello avvenuto il 16 luglio nel Chak n. 50 villaggio chiamato "Mariam Town", dove ... 98 dello stesso distretto, l'8 luglio un altro uomo cristiano,Masih, è stato accusato di ...Giorgia Meloni:' Nostro impegno mai cessato' 'Il nostro impegno per una soluzione positiva deldi Patricknon è mai cessato, continua, abbiamo ancora fiducia', ha assicurato in una nota la ...Patricke' stato condannato a tre anni di carcere con una sentenza inappellabile che deve essere ... messo sotto pressione anche a livello nazionale dal kafkianodel ricercatore egiziano dell'...

Patrick Zaki condannato a tre anni. Noury: "Intervenga governo italiano", Meloni: "Abbiamo fiducia" RaiNews

Su Facebook, la studentessa ha scritto: «Stavamo per iniziare una vita normale e stabile insieme. Non c'è assolutamente alcun motivo per cui qualcuno possa pensare che Patrick sia una minaccia» ...Undici udienze non sono servite per liberare Patrick Zaki, la sua prigionia in Egitto continua. L’ex studente bolognese è stato condannato ieri dal tribunale di Mansura a tre anni di carcere, con l’ac ...