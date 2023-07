... attualmente al lavoro su una versione politically correct di Biancaneve ) che in due ore di live action ma con i toni del( in questo articolo vi parliamo delle precedenti versioni ...Si potevano mettere sulle cover sagome didi artisti e attori famosi, magari un quadro di Andy Warhol o un. Oppure si poteva usare lo foto di una mucca. Già, solo una mucca ...Quella di Bajani è una favola di paura, che ha la leggerezza di un origami, o di und'autore. Una distanza incolmabile separa il mondo dei bambini da quello degli adulti, in un ...

Il cartone animato per bambini più amato dagli adulti Il Post

Inspector Gadget è stato uno dei cartoni animati più popolari del sabato mattina degli anni '80. Non solo era intelligente, divertente e aveva alti valori di produzione, ma aveva anche una canzone ...Attesissimo appuntamento mercoledì 19 luglio, alla Nave de Vero, con Giorgio Vanni, cantante e musicista, famoso soprattutto per essere la voce delle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato ...