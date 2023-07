Il caro prezzo delle mascherine

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 luglio 2023) E ora bisogna smaltire due miliardi di «dispositivi». Ingolfano decine di magazzini in tutt’Italia. L’ennesimo monumento allo spreco pandemico per cui, si spera, qualcuno paghi. Ci hanno fatto di tutto: tende parasole, improbabili abitini, panni multiuso. Adesso giacciono in periferici capannoni o scantinati scolastici. Lo Stato, durante la pandemia, ha comprato oltre 5 miliardi di. Un anno e mezzo dopo la fine dell’emergenza, due miliardi di dispositivi restano abbandonati in una trentina di magazzini, da Agrate Brianza a Pomezia, affittati alla modica cifra di 85 milioni di euro. Altri centinaia di milioni sono stati smaltiti. Un numero incalcolabile ingombra ancora istituti e uffici. Il resto lo hanno buttato via i perplessi beneficiari. Solo una minima parte ha trovato sparuti estimatori: più spesso come stracci che per coprirsi il volto. Ovvio: la ...