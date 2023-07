Il 5 luglio 2023si laurea con il voto di 110 e lode al Master Gemma in Women's e Gender studies dell'Universita' di Bologna. Durante l'udienza del 18 luglio a Mansura, il tribunale egiziano ...... Emma Petitti, commenta a caldo la scelta del presidente egiziano di concedere la grazia aZaki. "Il mio pensiero va a questo ragazzo, costretto, assieme ai suoi familiari, a un...Zaki, tutte le tappe di unlungo 22 mesi Ultimo Aggiornamento 19/07/23 Strage di Via D'Amelio: Giorgia Meloni a Palermo per l'anniversario Ultimo Aggiornamento 19/07/23 Fotogallery - ...

Il calvario di Patrick Zaki, dall'arresto alla grazia Tiscali Notizie

Grande giornata di festa oggi dopo che si è diffusa la notizia che Patrick Zaki, l’attivista egiziano laureato a Bologna che ha catturato l’attenzione internazionale, ha ottenuto la grazia presidenzia ...Finalmente termina il calvario di Patrick Zaky, lo studente egiziano dell’università di Bologna (laureatosi con 110 e lode il 5 luglio) condannato ieri a tre anni di reclusione a seguito delle accuse ...