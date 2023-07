“Il benessere in età evolutiva è un patrimonio per tutta la vita”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 19 luglio 2023) È scientificamente provata l’importanza dei primi 1.000 giorni diper la salute futura di ogni individuo. Fondamentale per la crescita dunque è adottare stili disani fin dalla nascita, che comprendono: cosa mangiare, come e quanto dormire, quando andare dal dottore e il gioco all’aria aperta. Da qui il progetto LE BUONE ABITUDINI che vede coinvolti insieme la Società Italiana di Pediatria, Assonidi e Bing, uno dei personaggi più amati dai bambini in età prescolare, protagonista della serie animata prodotta da Acamar Filmssi. La campagna si basa sulla convinzione che il tema dell’educazione alla salute in tenera età sia un elemento imprescindibile per una società moderna, attenta aldelle persone e della famiglia. Un primo passo per costruire un futuro caratterizzato da cittadini adulti informati e consapevoli ...