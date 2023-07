“Il bacio in vacanza con lui” Valeria Marini e il noto politico | è lo scoop dell’estate

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 luglio 2023), lo2023 è servito. Di recente la showgirl di origine sarda ha parlato di amore. Dopo l’ennesima delusione, visto che con Eddy Siniscalchi è finita, ha però chiarito di non provare alcun tipo di rimpianto per come sono andate sempre le cose dal punto di vista sentimentale. “Dopo Vittorio (Cecchi Gori, ndr) per cui ho fatto la crocerossina, troppo presa dal lavoro. Ho sbagliato tante scelte, commesso errori di valutazione…Però non smetto di sognare…Rimpianti non ne ho…Preferisco valutare bene gli errori per prendere le mie rivincite…”. Non solo. Sempre al Corriere della Sera ha anche svelato un retroscena della sua vita amorosa finora taciuto: ha ammesso di aver baciato Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. “L’ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo, io ragazza immagine, lui dj, ...