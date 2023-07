(Di mercoledì 19 luglio 2023) Una moda dedicata all', contro ogni tipo di violenza e repressione. Si è strappata di dosso ogni tipo di ...

Una moda dedicata all'indipendenza, libertà, contro ogni tipo di violenza e repressione. Si è strappata di dosso ogni tipo di ...Grazie alla creatività degli studenti diRoma , sono stati ideati venticinque capi di ... Il momento conclusivo è previsto ad ottobre, quando Amazon porterà ini propri dipendenti, che ...Il prossimo appuntamento con 'Dress Your Story' è fissato in autunno quando i dipendenti sfileranno in, durante una vera e propria sfilata di moda, indossando le creazioni ideate da...

Ied in passerella: elogio all'indipendenza e alla libertà di espressione Luce

Dopo la presentazione avvenuta lo scorso maggio a Firenze, il progetto di fashion design 'Dress Your Story' di Amazon, nato ...Le storie dei singoli dipendenti diventano nel loro insieme un manifesto innovativo ...