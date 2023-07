(Di mercoledì 19 luglio 2023)e Maurouniscono le forze per il bene diNara , che è in attesa di ulteriori accertamenti circa le sue condizioni di salute. "andrà a vivere nello stesso quartiere per ...

Lopez e Maurouniscono le forze per il bene di Wanda Nara , che è in attesa di ulteriori accertamenti circa le sue condizioni di salute. "andrà a vivere nello stesso quartiere per ......del giornalista di rendere pubbliche le informazioni personali della moglie di Mauroha ... Valentino, il più grande dei figli di Wanda Nara nato dalla relazione conLopez ha scoperto in tv ...Zaira, il messaggio per Wanda Nara Dopo l'arrivo in Argentina dell'ex maritoLopez, anche la ... citando una frase che sembra proprio essere riferita allo stato di salute della moglie di. "...

Icardi e Maxi Lopez insieme per Wanda: il passato però brucia ancora Corriere dello Sport

I due ex amici hanno deciso di unire le forze per il bene dell'imprenditrice, che è in attesa di ulteriori accertamenti sul suo stato di salute ...Ecco come la famiglia dell'argentina si è riorganizzata per sostenerla in questo delicato momento per la sua salute ...