I test Invalsi dimostrano che la vera disuguaglianza dipende dalla scuola che si frequenta

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Gli studenti italiani perdono colpi. Rispetto al periodo pre-pandemico peggiorano i punteggi dei. Il fenomeno desta preoccupazione, ma non sorpresa, visto che già lo scorso anno erano emersi risultati deludenti e già da tempo era evidente l’effetto negativo che la didattica a distanza, ma non solo, ha portato all’apprendimento scolastico. Come quasi sempre accade nei momenti di crisi, ne è un chiaro esempio l’economia: l’impatto non è mai omogeneo e tende a colpire maggiormente i più fragili, ad allargare i divari, o perlomeno a non restringerli. E di divari ce ne sono moltissimi nell’ambito dell’istruzione, alcuni sono così radicati e antichi da passare quasi inosservati. Non è il caso di quelli tra italiani e stranieri di prima e seconda generazione, di cui giustamente si parla abbastanza e che sono ben presenti e visibili. Non solo i ...