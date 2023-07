I soliti dubbi sulla crono mostruosa di Vingegaard al Tour E lui | «Siamo puliti al 100%»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 luglio 2023) I. Nel ciclismo ad ogni azione “” corrisponderanno sempre dei. È l’ombra del doping che non andrà mai via, dopo gli scandali del passato. E così il tempo davvero poco umano firmato alde France dalla maglia gialla Jonasmartedì, nellametro tra Passy e Combloux, in Alta Savoia, solleva – scrivono i media francesi – degli interrogativi. Il campione danese ha dato 1’38” al grande rivale sloveno Tadej Pogacar e quasi tre minuti al suo compagno di squadra (di lusso) alla Jumbo-Visma, il belga Wout van Aert. In appena 22 chilometri. Chiudendo, per molti, la partita per la vittoria finale. Glielo hanno chiesto, alla fine. Come hai fatto? Manco lui se lo spiega: “Non ho spiegazioni, ho solo fatto del mio meglio. Sono molto contento della mia ...