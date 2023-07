I salari crollano al Sud mentre del PNRR si stanno perdendo le tracce

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Iin Italia sono fermi al palo da decenni e adesso il Rapporto Svimez (Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno) fornisce stime scoraggianti sulle retribuzioni dei lavoratori. Sono infatti circa 3 milioni i dipendenti al di sotto dei 9 euro di retribuzione oraria in Italia. In molti casi, soprattutto ai giovani in cerca di lavoro, imprenditori del settore della ristorazione offrono paghe da 4 euro l'ora. Circa un milione di lavoratori sui 3 sottopagati vivono nel Mezzogiorno, dove la loro quota raggiunge il 25,1% degli occupati dipendenti. Vale a dire oltre 1 su quattro. Circa 2 milioni di altri lavoratori vivono nelle regioni del Centro-Nord dove rappresentano il 15,9% degli occupati dipendenti. Un dipendente su 4 al Sud è sottopagato.