I rovere mettono in musica il disagio della generazione Z

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Un’estate in, lo sguardo fisso sui problemi dell’oggi e le soluzioni di domani, tra sonorità pop, riferimenti culturali, analisisocietà e ritornelli che rimangono in mente al primo ascolto. Con oltre 40 milioni di stream, ihanno aperto un nuovo capitolole con “glitch“, il singolo in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 26 maggio per Epic/Sony Music Italy che, ancora una volta, si fa megafono di unain bilico tra ciò che è e ciò che vorrebbe essere. Un tassello che si inserisce alla perfezione nel mosaicoband bolognese. “Glitch”: devi fare meglio, devi fare di più Un racconto – a tratti ironicamente commovente – di un pezzo di società in perenne ansia da prestazione, che non sa più se inseguire il Bianconiglio o “fare il posto ...