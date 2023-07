I radicali vogliono l’aborto per tutt* Ma perché anche i maschi possono abortire? Paola Concia s’infuria

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Basta con queste stupidaggini dell’asterisco quando si parla di battaglie storiche del femminismo. E’ il messaggio che invia tramite twitter, già deputata Pd e paladina delle battaglie femministe e Lgbtq. Lasi è particolarmente adirata per un manifesto deiitaliani che vuole estendere il diritto difino a 15 settimane e che usa lo slogan “una legge per”. Ma che c’entra quell’asterisco? Nulla.le donne hanno l’utero e l’uomo no. C’è poco da fare arzigogoli lessicali. «Asterisco? Ma quale asterisco? Ma smettetela per favore –– state facendo un danno incalcolabile al diritto alla interruzione volontaria di gravidanza delle donne, di tutte quelle ...