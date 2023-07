(Di mercoledì 19 luglio 2023) Calciomercato, alcuni intrecci di mercato potrebbero favorire il Napoli, nel caso in cui la Juventus affondasse il colpo per l’attaccante Questo calciomercato non smette di riservare sorprese: stando alle ultime indiscrezioni potremmo assistere ad un vero e proprio valzer degli attaccanti, che coinvolgerebbe alcune big d’Europa (Napoli e Juventus comprese). Ad innescare il tutto sarebbero proprio i bianconeri, che si stanno muovendo per acquistare a sorpresa l’ex Inter Lukaku. Di questo e di tanto altro ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, l’esperto di calciomercato Nicolò Schira. L’intervista a Nicolò Schira In particolare, il giornalista Nicolò Schira si è soffermato sul mercato degli attaccanti, svelando quelle che sono le sue notizie in merito ae Lukaku. Schira: “Il Napoli deve ...

NAPOLI. Ima soprattutto i turisti potranno tornare ad ammirare un luogo unico al mondo ricco di ... mentre tutti gli altripagare un biglietto di massimo 10 euro, con eccezioni per ......Napoli e il presidente degli industrialiCostanzo Jannotti Pecci (per ora a titolo personale) si sono fatti avanti. Il Comune conta di arrivare a quota 200mila euro: 130mila......Soprattutto chi di loro è di origine napoletana ha sofferto tanto per alcuni commenti di... E che se vorranno fare gli animatori al Grest il prossimo anno,meritarselo più degli ...

“I napoletani dovranno tifare Juve!”: dichiarazione da non credere, c’entra Osimhen Spazio Napoli

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...Napoli Amichevoli estive: il calendario non è così fitto, ma gli azzurri proseguono la loro preparazione in vista della nuova stagione.