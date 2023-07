I Muse incendiano l' Olimpico di Roma con il loro rock post apocalittico

... 'Will of the People' chiama alla rivoluzione in un mondo alla deriva Iche sono saliti sul palco dell'Olimpico sono una band molto diversa da quella vista lo scorso ottobre a Milano in uno show ...

I Muse incendiano l'Olimpico con il loro rock post apocalittico TGCOM

I Muse incendiano l'Olimpico di Roma davanti a 40mila spettatori. Nella giornata del picco di calore, torrida tanto da costringere lo spostamento di un'ora dell'inizio dello show, Matt Bellamy e compa ...Il caldo torrido non solo ferma i cittadini di Roma ma anche le rockstar. Il concerto dei Muse, band brittanica, ha subito un cambio di programma. Domani (18 luglio, ndr.) la band ...