I movimenti occupano la Regione Rocca | nessun dialogo con i violenti

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L'occupazione del palazzo della presidenza dellaLazio su viale Cristoforo Colombo è scattata poco dopo le 11.30 di mercoledì 19 luglio: protagonisti diversi esponenti dei movimento per il diritto alla casa, alcune decine di persone, che sono riuscite a entrare nell'edificio e occupare la scalinata che porta agli uffici della presidenza. I manifestanti hanno rivendicato il gesto sui social chiedendo di poter avere un confronto con il presidente Francescosul recupero di uno stabile occupato, l'ex Ipab San Michele. Progetto per cui erano stati stanziati fondi ma su cui la Giunta sta svolgendo delle riflessioni. La richiesta di confronto è stata rigettata dal presidente che ritiene le modalità di protesta inaccettabili: "L'occupazione di questa mattina mi mette molta amarezza perché si usa la violenza e la prepotenza come metodo politico. ...

...nazionale di 24 ore che aveva coinvolto i dipendenti degli handler (le società che sidei ... il periodo notoriamente più carico di voli e passeggeri legati aituristici, anche perché ...Si tratta di "strane" formazioni di nuvole a bolle: simmetriche e chepraticamente tutto ...di arrivarci sia per l'aria più secca sottostante sia per l'aumento termico indotto dai...Secondo attivisti e operatori dei principali think tank internazionali che sidi ... è chiaro che il golpe del 2013 non solo ha segnato la fine delle aspirazioni deidi piazza del ...

I movimenti per la casa occupano la Regione Lazio (VIDEO) RaiNews

ROMA - Ci fosse stato Nicola Zingaretti non si sarebbero nemmeno organizzati all'esterno. Adesso che c'è il centrodestra i movimenti per la casa hanno pensat ...Circa 60 persone appartenenti “Blocchi precari Metropolitani”, poco prima delle 11, ha scavalcato il perimetro della sede della Giunta della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo e dopo essere entra ...