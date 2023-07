I morti di via D’Amelio credevano in un’Italia migliore | ora i legami tra mafia e politica non indignano più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il 19 luglio ricorre l’anniversario della morte di Paolo Borsellino e dei poliziotti che erano con lui in via: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, una delle primissime donne assegnate a un servizio di scorta. Il nostro paese non attraversa un buon momento e in alcune componenti anche istituzionalmente rilevanti tende – al di là della retorica commemorativa – a dimenticare perché sono morte le vittime della strage di viae le altre vittime di. Sono morte perché lale ha uccise, ovviamente; ma soprattutto perchéche fosse possibilee per questo obiettivo si sono sacrificate. Ora se c’è una cosa che sfregia il nostro Paese è l’eclissi della questione morale. ...