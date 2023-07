I gemelli Lucas e Mateo tornano a casa dopo l’intervento di separazione

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Mamma Lorena non è riuscita a trattenere le lacrime di commozione quando i suoi figli,Villalobos Barrera, sono entrati per la prima volta nella loroa Las Vegas. I due bambini,ischiopagi, erano uniti nella parte inferiore dell’addome e del bacino quando sono nati il 18 gennaio 2022.quasi un anno dall’operazione di, portata a termine con successo al Texas Children’s Hospital di Houston, i bimbi sono finalmente tornati nell’abitazione di famiglia in Nevada. Iischiopagi, uniti a livello del bacino, condividevano vari organi (Ph. Texas Children’s Hospital)I fratelli, alla nascita, condividevano più organi, tra cui l’intestino tenue e un unico ...

