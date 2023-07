I difensori della Serie A anni 90 | parla Pasquale Bruno | “Mi dovevano calmare con un sonnifero”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La coppia dipiù “cattiva” degliNovanta non l’abbiamo mai vista. O meglio, soltanto per poche partite, quando entrambi i componenti erano più vicino ai quaranta che non ai trenta. Nel 1996 Franco Baresi era all’ultima stagionecarriera, a settembre arrivò al Milan anche Pietro Vierchowod. Giocarono una decina di gare, soprattutto nel girone di ritorno con Arrigo Sacchi in panchina in una squadra in grossa difficoltà. I due campioni erano in campo anche nel maledetto 1-6 con la Juventus di Marcello Lippi. Ma per molti attaccanti di quel decennio la coppia più dura in assoluto – o quella che avrebbe potuto esserlo solo un paio d’prima – è proprio Baresi-Vierchowod. Che fossero i più “cattivi” (attenzione però: furono anche il libero e lo stopper più fortiloro ...