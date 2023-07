I consigli contro il caldo sono gli stessi da anni | è ora di aggiornarli Pazzo decalogo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Siamo nella settimana più calda dell’estate più calda di sempre: ma come dice Woody Allen in “Harry a pezzi” a proposito dell’Olocausto, “i recordfatti per essere battuti”. Ovviamente c’è anche chi ci ricorda che d’estate ha sempre fatto; ma suggerisco di bere molta acqua prima di parlare e di non negare il surriscaldamento globale nelle ore più calde. A tal proposito: uno degli aspetti che rendono così invivibili questi anticicloni caldissimiper affrontare il. Quest’anno, oltre a quelli degli esperti (sempre gli: sia iche gli esperti), il ministero della Salute ci ha tenuto a diramare – strombazzandoli – anche i propri, ufficiali; che altro nonche i solitidei soliti ...