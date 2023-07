Hristo Stoichkov | «Messi punta al mondiale del 2026»

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Le parole disul passaggio diall’Inter Miami: «Chi pensa che vada a fare una passeggiata, non lo conosce», ex leggenda del Barcellona, nazionale bulgara e uno dei primi a trasferirsi in MLS – al Chicago Fire – ha parlato a Mundo Deportivo del passaggio dinegli Stati Uniti. Di seguito le sue parole. «Amo e rispetto molto. Chi pensa che vada a fare una passeggiata, non lo conosce. Lui vuole vincere.alla Coppa del Mondo. Il primo obiettivo è la Copa América, che si giocherà a casa sua e si preparerà per questo. Quandosi propone di fare qualcosa, lotta per conquistarla. Vuole vincere la US Open Cup e raggiungere i playoff. Sono molto felice che ...

Ma davvero arrivaSì, davvero. Calisto Tanzi si è frugato. In totale fanno 12 miliardi delle vecchie lire. Abbastanza per strapparlo al Barcellona di Cruijff, specie perché con l'...È sempre stato un giocatore di alta classe e, tra tutto, lo dimostra il Pallone d'Oro conquistato nel lontano 1994, ma di personalità da vendere ne aveva tanta anche fuori dal campo:è tornato. Questa volta non come allenatore ma come commentatore grazie alle tv Univision. Al quotidiano AS ha dichiarato : "Oggi me la passo bene, molto meglio di quando giocavo, ma ...Ma davvero arrivaSì, davvero. Calisto Tanzi si è frugato. In totale fanno 12 miliardi delle vecchie lire. Abbastanza per strapparlo al Barcellona di Cruijff, specie perché con l'...

Stoichkov sicuro: "Messi punta al Mondiale 2026, non è negli USA per fare una passeggiata" TUTTO mercato WEB

Stoichkov sicuro: 'Messi punta al Mondiale 2026, non è negli USA per fare una passeggiata' Hristo Stoichkov, ex giocatore del Barcellona e leggenda della nazionale bulgara, è stato uno dei primi fuori ...Un Pallone d'oro in Emilia: nell'estate 1995 il campione bulgaro Stoichkov si trasferisce ai Ducali e subito genera grandissime aspettative, poi brutalmente tradite ...