Carlos Alcaraz e Holger Rune illuminano la nuova edizione della, la competizione a squadre miste che torna in calendario in una nuova collocazione, a luglio e non a gennaio, a Nizza e non più a Perth. Fondata da Paul McNamee, Charlie Fancutt e Pat Cash, ...Il programma , le date, gli orari e la copertura tv della2023 , appuntamento in programma dal 19 al 23 luglio a Nizza (Francia). La storica competizione a squadre che soleva aprire la stagione tennistica in Australia torna dopo tre anni d'assenza ...Belinda Bencic ha annunciato di rinunciare anche al torneo di Losanna oltre che alla. Tramite il suo profilo Instagram la sangallese ha comunicato di voler riprendersi completamente dal problema al braccio destro riscontrato negli ultimi due confronti disputati a Wimbledon ...

Hopman Cup, Alcaraz e Rune le stelle: formula, squadre, programma

Carlos Alcaraz e Holger Rune illuminano la nuova edizione della Hopman Cup, la competizione a squadre miste che torna in calendario in una nuova collocazione, a luglio e non a gennaio, a Nizza e non ...La svittese affiancherà Leandro Riedi dopo il forfait della sangallese, che ha preferito declinare l'invito per dare riposo alla spalla dolorante ...