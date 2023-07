(Di mercoledì 19 luglio 2023) Come dice il vecchio proverbio: l’amore va e viene, ma i meme sono pere le prossime sneaker Thes xrendono omaggio a uno dei più grandi protagonisti nella storia dei contenuti virali diffusi dai social su Internet. La collaborazione era trapelata già a settembre 2022 e dopo dieci mesi di attesa abbiamo, finalmente, una data di uscita ufficiale. Thes xAmmirata da lontano, questasembra unaqualunque e questo è un ottimo punto a suo favore. Realizzata interamente in pelle, la sneaker è dipinta in una colorazione Cloud White ed è decorata con ...

Come Aristotele,e Barack Obama possono insegnarti ad avere (sempre) ragione", di Jay Heinrichs, traduzione di Sara Crimi e Laura Tasso, edito da Mondadori by arrangements with Berla & ...'Sembri', 'Stai condividendo la mediocrità', 'Non giustificare la tua mancanza di disciplina con frasi stupide': si leggono queste e altre cazzate simili che vorrebbero anche fare la ..."Manca solo Spielberg", riassume un ragazzo con la maglia de Lo Squalo in cui però èa galleggiare al largo mentre si avvicina la bestia. E di Spielberg parla anche un padre, emozionato ...

Homer Simpson si nasconde ai tuoi piedi dietro le adidas Stan Smith più originali di sempre GQ Italia

Come dice il vecchio proverbio: l’amore va e viene, ma i meme sono per sempre e le prossime sneaker The Simpsons x Adidas Stan Smith Homer rendono omaggio a uno dei più grandi protagonisti nella stori ...Trama: Da un test Homer scopre di essere un pessimo padre. Consiglio: trovare un'attività in comune col figlio. Homer, allora, aiuta Bart a costruire una carrettina da corsa.