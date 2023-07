Holm | Inter fuori per esclusione? Resta un’altra big in Serie A – SI

(Di mercoledì 19 luglio 2023)è stato a lungo seguito dall’, ma secondo quanto riportato in questi minuti su Sportitalia, i nerazzurri potrebbero a questo punto mollare la presa sul giocatore. NIENTE DA FARE –era considerato uno degli obiettivi principali per quanto riguarda la fascia destra dell’, ma con l’arrivo di Juan Cuadrado (atteso a Milano per le visite mediche e la firma) la società nerazzurra si è praticamente tiratadalla corsa. Secondo quanto riportato su Sportitalia, sul giocatore dello Speziaforte il pressing della Juventus.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto ...

Cuadrado esclude Holm La decisione dell’Inter sullo svedese - SI Inter-News.it

Un nome caldo per la fascia. Emil Holm continua a essere un'opzione per la Juventus, che dopo aver chiuso dal Lille l'arrivo dello statunitense Timothy Weah (pagato 10,3 milioni di euro più 3,1 di bon ...