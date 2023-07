“Ho ucciso la mia bimba” Per la piccola di 13 mesi fatale l’errore della mamma Lei sotto choc

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Una bambina di 13è morta martedì dopo essere stata investita dalla madre a Cottonwood, in Arizona. Jafria Thornburg stava spostando la sua auto quando ha involontariamente investito Cyra Rose Thoeming, sua figlia, che si trovava accanto all’auto. Una scena straziante si è vissuta nella contea di Yavapai, dove la giovane coppia viveva insieme alladi tredici, purtroppo deceduta nel tragico incidente. Secondo il comunicatopolizia dell’Arizona, la donna si trovava a bordo dell’auto “parcheggiata in un’area ghiaiosa vicino alla loro residenza” e “stava manovrando il veicolo fuori da uno spazio ristretto dove aveva posizionato il seggiolino in cui c’era la bambina“. Leggi anche: “Avevo tanta sete”. Beve per anni 10 litri di acqua al giorno, poi gli esami medici e la diagnosi ...

