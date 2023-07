' Ho 12 figli e li faccio mangiare tutti da una piscina con le mani' | la mamma influencer fa infuriare i follower

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Essere, al giorno d'oggi è sempre più complicato. Tra il lavoro, gli impegni deie i problemi familiari, non sempre è semplice far quadrare il tutto. E per chi ha 12come Alicia ...

... ora vogliamo un altro bebè' Donna incinta di 7 mesi muore con il bambino in grembo nello scontro con un coccodrillo: nell'auto anche gli altri tredi 6, 11 e 13 anni Mamma di 12accusata:...un appello. Mi rendo conto che non è giusto farci carico di nostri concittadini che possono ... E i genitori sono sempre più soli, perché isono costretti ad emigrare per poter trovarsi un ...Ma comea denunciare Lui mi ha tagliato le gomme, ha minacciato di tagliarmi la gola', ...MESSI SOTTO ACCUSA NOI' - Durissimo lo sfogo della madre sul profilo Facebook 'Giustizia per due...

«Ho 12 figli e li faccio mangiare tutti da una piscina con le mani»: la mamma influencer fa infuriare i follow leggo.it

Nicole Wong, un'estetista e mamma single di 31 anni residente a Leeds, in Gran Bretagna, abita in una casa popolare minuscola dove ...