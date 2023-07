Hiro Mashima a Lucca Comics & Games 2023 | il mangaka per la prima volta in Italia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Durante una diretta live dal quartier generale del, è stata annunciata la presenza del Maestro, autore di best seller come Fairy Tail, Rave - The Groove Adventure e Edens Zero. Con un'inedita live sul profilo Instagram di, trasmessa oggi in diretta dal quartier generale di corso Garibaldi, il community event e la casa editrice Starhanno annunciato insieme la partecipazione di un ospite eccezionale: ilsarà per lain, a, dal 1° al 4 novembre, per incontrare i fan in una serie ...

Star Comics - HIRO MASHIMA ospite a Lucca Comics & Games 2023 NerdPool

