‘Hip Hop Family Tree’ di Ed Piskor | un fumetto per celebrare i 50 anni dell’hip hop

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Esiste unperfetto peri 50hop: è Hip HopTree di Ed, edito in Italia da Panini. Ad agosto si celebra infatti l’versario della nascita di uno dei generi più cool di sempre. Ed– uno dei fumettisti più acclamati della scena underground statunitense – ha pubblicato in origine a puntate sul famosissimo portale di geek culture Boing Boing la sua opera. Panini Comics la propone in quattro volumi, disponibili in fumetteria e sul sito Panini.it. Ricco di vignette colme di dettagli autentici, Hip HopTree è un viaggio a fumetti tra i parchi e le sale da ballo del South Bronx, le discoteche, fino agli studi di registrazione e alle stazioni radiofoniche dove tutto ha avuto ...