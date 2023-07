Helmi Belhaj sulla crisi dei Mutui | «A dura prova milioni di famiglie»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 luglio 2023)porta Diritto Debitori ad essere l'azienda numero 1 in Italia per numero di clienti nella gestione di debiti e problemi finanziari. Un'ombra minacciosa si staglia sull'economia italiana mentre il settore deie dei prestiti affronta unasenza precedenti. La Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) hariportato dati allarmanti riguardanti le rate die prestiti non pagate, che ora ammontano a 15 miliardi di euro. Secondo le stime della FABI, a marzo le rate die prestiti non pagate da circa un milione di nuclei familiari italiani valgono 14,9 miliardi di euro. L'aumento del costo del denaro, l'incremento dei tassi e la corsa dell'inflazione sono stati indicati come i principali colpevoli di questa situazione. In particolare, circa il 38% di ...